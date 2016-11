© Kaldewei

Dezember 2016 Wer ein kleines Bad hat, muss auf modernes Design und höchste Funktionalität nicht verzichten. Beengte Verhältnisse bedeuten keineswegs beschränkte Gestaltungsfreiheit. Denn mit einer kreativen Raumaufteilung werden auch kleine Räume wie Gästebäder und -WCs zum großen Bad-Ereignis.

Wer kennt es nicht: Das durchschnittliche Badezimmer in deutschen Haushalten misst gerade einmal rund 8 m, so die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e. V. Das entspricht eher einer funktionalen Nasszelle, als einer privaten Wellness-Oase. Oft sind Badewanne und Dusche zweckmäßig auf kleinstem Raum angeordnet, sodass das richtige Wohlgefühl nur schwer entstehen kann.Doch handelt es sich um einen Irrglauben, dass nur geräumige Bäder eine ästhetische Wirkung erzielen und für die nötige Wohlfühlatmosphäre sorgen. Auch kleine, minimalistische Badezimmer kann man in Wohlfühl-Bäder verwandeln. Das Rezept: Clever planen mit System und jeden Zentimeter nutzen.Früher wurden meist Dusche, Badewanne, Waschbecken und WC nebeneinander direkt an der Wand entlang montiert. Heutzutage kann man die Sanitärobjekte dank einer Vorwand­installation optimal und unabhängig von der Wand anordnen. Das Prinzip der Vorwand: Wasserleitungen und Abflussrohre verlegt man auf der Wand, statt in Mauerschlitzen. So fällt bei einer Renovierung weniger Bauschutt und Dreck an. Baut man die Vorsatzschale nur 80 oder 100 cm hoch, gewinnt man eine etwa 15 cm tiefe Ablagefläche für Zahnputzbecher und Utensilien. Je nach Größe des Bades lassen sich mit ­Installationswänden auch Nischen bauen, in denen die Dusche oder eingelassene Regale Platz haben.Lesen Sie weiter: