Dezember 2016 Für eine schöne Überraschung bieten sich hier drei einfache Basteleien an, die schnell gemacht sind.

© Armin Schmolinske Eiskristall-Windlicht

© Armin Schmolinske Fliegenpilz-Kerzenhlater

Schmuck für den Weihnachtsbaum Wenn jetzt die Geschenke eingepackt werden, bleiben immer Papierreste übrig. Auch damit kann man zaubern. Ein Backförmchen in Sternenform wird als Schablone benutzt. Dieses auf der Papierrückseite mit Bleistift umranden. Danach exakt ausschneiden.Viele Sterne lassen sich auf dem gedeckten Weihnachtstisch verstreuen, um die Schuhe am Nikolaustag, auf die Treppe oder um die aufgebauten Geschenke. Es gibt viele Möglichkeiten.Die Sternenkette, egal wie lang, besteht aus Bindfaden auf welchen in Abständen Sterne geklebt werden. Für Stabilität sorgen zwei Sterne, die über den Faden gegeneinander geklebt werden. Oder ein zur Schlaufe gelegtes Geschenkband zwischen ein Sternenpaar gelegt, verwandelt sich in einen wunderschönen Anhänger.Ein Backförmchen in Eiskristallform eignet sich gut als Schablone für eine Filzmanschette um ein Windlicht. Filz ausmessen, aufzeichnen, ausschneiden und um ein Glas kleben.In Kuchenformen werden Kerzen mit heißem Wachs befestigt, die Zwischenräume mit Moos ausgepolstert und (unechte) Fliegenpilze dazu gesteckt.