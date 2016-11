© Scheffinger

© Scheffinger

Auf einfachste Art lassen sich jetzt Türen und Fenster sichern. Der EM3 Riegel von der Firma Scheffinger ist ein kompakter, hocheffizienter Schutz gegen das Aufhebeln von Fenstern und Türen. Er ist einfach zu montieren, ohne Anbohren von Fensterflügel oder Türblatt. Das Aufnahmeteil wird mit drei Schrauben am Rahmen befestigt, der Riegel eingeführt und mit zwei Schrauben fixiert. Fertig. Der Gebrauch ist vollkommen unkompliziert. Der einfache und schnelle Wechsel zwischen verriegeltem geschlossenem Fenster oder unverriegeltem geöffnetem oder gekipptem Fenster erfolgt einfach durch Herausziehen und Umstecken.Mit dem Türsteher V77 lässt sich die Wohnungstür einen Spalt breit sicher öffnen. Auch er wird mit nur zwei Schrauben in knapp fünf Minuten am Türrahmen befestigt. Klingelt es an der Tür, klappt man ihn vor und legt den Bügel um. Fertig. Es kommt niemand mehr hinein, denn der Riegel lässt sich nicht von außen lösen.EM3 und V77 bekommen das FuG-Urteil "sehr gut".