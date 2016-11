Familienheim und Garten

nach obenLampen als echte Hingucker

© Paulmann

© Paulmann

© @ Gutta

nach obenAlte Möbel einfach aufpeppen

nach obenSchwebende Bilder

Tapeten, Stoffe, Licht ... [neu] Wir verbringen viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Deshalb wollen wir sie möglichst einzigartig und gemütlich gestalten. Besonders die kleinen Details machen das Zuhause zum individuellen Wohlfühlort. Beleuchtung und Wandgestaltung sind ebenfalls wichtig. Wir haben uns auf die Suche nach den neuesten Einrichtungstrends gemacht.

Leuchtmittel sind längst nicht mehr nur eine Lichtquelle. Sie sind ein Wohnaccessoire. Denn das richtige Licht sorgt nicht nur für eine gemütliche Atmosphäre, Lampen können auch echte Hingucker sein. So zum Beispiel die "1879er LED Glühfadenlampe" von Paulmann. Sie vereint die Vorteile von Leuchtdioden mit charmantem Vintage-Look und taucht Ihr Wohnzimmer in ein warmes, goldenes Licht. Die Glühbirnen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie lassen sich sowohl mit Nostalgie-Leuchten als auch modernen Lampen verwenden.Ob das Lieblingsmöbel nun dem Zahn der Zeit oder Hund und Katze zum Opfer gefallen ist, mit selbstklebenden Folien lassen sich Kratzer oder auch das Alter eines Möbelstücks kaschieren. Die Firma Gutta bietet dafür seine "Guttagliss-Metalleffekt-Platten" an. Diese verbinden die Optik von echtem Metall mit den Vorteilen dünner Kunststoffplatten. Die Handhabung ist ausgesprochen einfach: Einschneiden, knicken, brechen, aufkleben und fertig ist das gepimpte Möbelstück oder auch die Wand in Metalloptik. Unser Tipp: Mit den Metalleffekt-Platten verschwinden nicht nur kleine Makel. So lässt sich auch im Handumdrehen ein älteres, langweiliges Möbelstück in ein Designer-Stück im Industrie-Look verwandeln.Bilder, Schilder, Handtuchhaken und Co. wollen ordentlich befestigt werden. Doch Bohren macht viel Lärm, Schmutz und am Ende hat man ein Loch in der Wand, das im Zweifel wieder verkleidet werden muss. Die Lösung sind Montagebänder, beispielsweise vom Hersteller 3M. Die doppelseitigen Klebebänder halten Belastungen von bis zu 7,5 kg stand.Die Anwendung ist denkbar einfach: Oberfläche reinigen, Schutzabdeckung entfernen und die zu verklebenden Flächen zehn Sekunden aneinander drücken. Nach 24 Stunden Aushärtungszeit ist die Verklebung belastbar. So können nicht nur Möbelstücke wie die neue Garderobe oder ein Bilderhaken angebracht werden − es lassen sich auch kreative Einrichtungsideen verwirklichen. Kleben Sie beispielsweise zwei Bilderrahmen rückseitig aneinander und hängen diese frei schwebend im Raum auf. So erhalten Sie ein einzigartiges Accessoire oder einen schönen Raumteiler.Lesen Sie weiter: