Familienheim und Garten

Tapeten, Stoffe, Licht ... [neu] Wir verbringen viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Deshalb wollen wir sie möglichst einzigartig und gemütlich gestalten. Besonders die kleinen Details machen das Zuhause zum individuellen Wohlfühlort. Beleuchtung und Wandgestaltung sind ebenfalls wichtig. Wir haben uns auf die Suche nach den neuesten Einrichtungstrends gemacht.

Nicht nur Wandgestaltung und Möbel sind bei der Einrichtung Ihres Zuhauses entscheidend. Auch Stoffe wie Sofakissen, Bettbezüge, Plaids und Vorhänge sind wichtig für eine gelungene Wohlfühlatmosphäre.Vorhänge haben nicht nur einen dekorativen Zweck, sondern auch viele praktische Funktionen: Die Textilien des Herstellers Ado Goldkante sind beispielsweise aus speziellen Thermostoffen gefertigt, die Wärmeverluste effektiv verhindern können. Sie dämpfen den Schall und reduzieren so den Geräuschpegel im Haus. Nebenbei schützen sie vor Zugluft an Fenstern und Türen. Damit tragen die Stoffe nicht nur zum Wohlbefinden bei, sondern sind gleichzeitig eine echte Energiesparmaßnahme. Durch die große Vielfalt an Stoff- und Farbvarianten passen die Vorhänge zu jedem Raumstil. Besonders beliebt sind momentan Stoffe mit Crash-Effekt. Sie sind vielfältig einsetzbar und bringen Leichtigkeit in die Wohnung.Wem es an Gestaltungsideen zum Thema Stoffe mangelt, der ist bei einem Raumausstatter gut aufgehoben. Dieser liefert Inspirationen und neue Ideen. Auch auf www.gib-dir-stoff.de finden Sie aktuelle Trends für Vorhänge und Gardinen.Auch die Bettwäsche beeinflusst das Ambiente eines Schlafzimmers entscheidend. Schließlich ist das Bett entscheidend für das Gesamtbild der Einrichtung. Einen Hauch von Morgenland bringt die Bettwäsche "Soraya" von Bauer. Dafür sorgen nicht nur die orientalischen Muster, sondern auch die Farbgestaltung in Gewürzfarben. Die Bettwäsche aus Baumwolle entführt Sie in die Welt von Tausendundeiner Nacht.Wessen Herz für die elegante Moderne schlägt, der findet seine Lieblingsbettwäsche in der Serie "Ferrara". Die Baumwoll-Wäsche ist in neun Farben erhältlich und glänzt mit schlichter Zurückhaltung in Nadelstreifenoptik. Unser Tipp: Kombinieren Sie Kissen, Decke und Tagesdecke aus mehreren Farben der gleichen Farbfamilie, um so eine abwechslungsreiche Augenweide zu kreieren.Lesen Sie weiter: