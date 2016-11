Wühlfried

© Christian Lentner

Lichterketten sehen an Weihnachten toll aus. Sie nach den Feiertagen wegzupacken, ist allerdings immer ziemlich lästig. Warum werft ihr sie dieses Mal nicht einfach in den Papierkorb? Wenn ihr sie davor noch in buntes Seidenpapier einhüllt, sieht das sogar richtig gut aus. Ein geniales gemeinsames Bastel-Projekt für Väter und Kinder.