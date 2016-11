November 2016

Die Beleuchtung von Gärten und Terrassen ist oft knifflig. Stromkabel müssen verlegt und vor Regen geschützt werden, außerdem sollten sie möglichst unsichtbar sein um den optischen Gesamteindruck nicht zu zerstören.Mit den Außenlampen von Gacoli können Sie in Zukunft auf Kabelsalat verzichten. Sie sind solarbetrieben und funktionieren kabellos: Tagsüber wird Sonnenlicht im Akku gespeichert und nachts wird der Garten aus diesem beleuchtet.Die Leuchten der Serien Catwalk und Nomad werden einfach an die Wand montiert oder mit einem Bodenspieß verankert und können das ganze Jahr im Freien bleiben.Ebenfalls schönes Licht für den Garten bietet der Hersteller Garten-Licht an: Dabei haben Sie die Stimmung jederzeit im Griff − via klassischer Fernbedienung oder "TOUCH-n-switch"-Steuerung für iPhone und iPad. Ein Knopfdruck genügt und Ihr stilsicher beleuchteter Garten schenkt Ihnen ungeahnte Entspannung, Ruhe und romantische Momente, die zum Träumen einladen. Mehr Informationen dazu finden Sie im Video.Besonders praktisch für den Außenbereich sind sogenannte Sensorleuchten. Sie schalten sich nur ein, wenn Licht wirklich benötigt wird. Die LED-Außenleuchten von Steinel erfassen mit einem Infrarot-Sensor Bewegungen bis zu einer Reichweite von acht Metern im 360 ° Winkel. Das Beleuchtungssystem lässt sich in vier intelligenten Programmen einstellen und ist zusätzlich mit Funktionen wie Grundlicht oder Nightmatic-Programm ausgestattet. Auch die Dauer, nach der sich die Lampe ausschalten soll, lässt sich zwischen fünf Sekunden und 15 Minuten frei wählen. Die L 630/631 LED ist aus UV-beständigem Kunststoff gefertigt und sorgt mit ihrem schmalen Design für einen modernen Look an der Hauswand. Optional gibt es die Leuchte auch mit erhelltem Hausnummerpanel.Oase gilt als Spezialist für Wassershows und Unterwasserleuchten. Mit dem neuen Water Entertainment Control System WECS lassen sich alle angeschlossenen Elemente fernsteuern und fernwarten. So auch der kompakte ProfiLux LED-Scheinwerfer. Er ist besonders energieeffizient und kann in Schwimmbecken oder Seen über Boden- oder Düsenrohrmontage angebracht werden.Lesen Sie weiter: