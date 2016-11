November 2016

nach obenSonnenlicht im Haus mit Tageslicht-Spots

© Velux

© Velux

nach obenStrom sparen leicht gemacht Herkömmliche Glühbirnen sind bei vielen Verbrauchern längst nicht mehr in Benutzung. Der Grund: 95 Prozent des Stroms verpufft als Wärme.



© djd/E.ON



Vor dem Kauf sollte gut überlegt werden, in welchem Raum was für eine Lampe eingesetzt wird und welchen Ansprüchen sie genügen muss. Außerdem sollte das Licht nur eingeschaltet sein, wenn es wirklich gebraucht wird. Laut einer Studie von TNS Emnid und E.ON Energie sind die Deutschen im Umgang mit Energie schon gewissenhaft: 82 Prozent schalten das Licht aus, wenn sie einen Raum verlassen. Für nur kurzzeitig genutzte Räume bieten sich Bewegungsmelder an. Das Ein- und Ausschalten erfolgt so automatisch und kann nicht vergessen werden.



Ein weiterer Tipp: Hell gestrichene Wände vergrößern Räume nicht nur optisch, sondern machen sie auch heller. So muss weniger Licht eingesetzt werden. Quelle: djd/Lichtblick Energiesparlampen verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom als klassische Glühbirnen. LED-Lampen sind mit einer Einsparung von bis zu 90 Prozent sogar noch effektiver und haben ein besseres Lichtspektrum als Energiesparleuchten. Zusätzlich ist ihre Lebensdauer − mit bis zu 25.000 Stunden − sehr hoch.Vor dem Kauf sollte gut überlegt werden, in welchem Raum was für eine Lampe eingesetzt wird und welchen Ansprüchen sie genügen muss. Außerdem sollte das Licht nur eingeschaltet sein, wenn es wirklich gebraucht wird. Laut einer Studie von TNS Emnid und E.ON Energie sind die Deutschen im Umgang mit Energie schon gewissenhaft: 82 Prozent schalten das Licht aus, wenn sie einen Raum verlassen. Für nur kurzzeitig genutzte Räume bieten sich Bewegungsmelder an. Das Ein- und Ausschalten erfolgt so automatisch und kann nicht vergessen werden.Ein weiterer Tipp: Hell gestrichene Wände vergrößern Räume nicht nur optisch, sondern machen sie auch heller. So muss weniger Licht eingesetzt werden.

nach obenUnikative Schieferleuchten

© Epstein Design

nach obenGoldenes Licht mit Retro-Leuchten

© Paulmann

nach obenFortschritt im Rückspiegel betrachtet

© Blaumann

Licht-Innovationen: Rund um die LED [neu] Die Erfindung der Glühbirne hat den Tagesrythmus und das ganze Leben der Menschen verändert. Aber der Einsatz von Beleuchtung in den eigenen vier Wänden hat nicht nur praktische Gründe, auch der Wohlfühlfaktor spielt eine wichtige Rolle.

Die beste Beleuchtung bietet immer noch natürliches Tageslicht. Innenliegende Räume ohne Fenster, wie Bäder oder Flure, erhellt der Tageslicht-Spot der Firma Velux mit natürlichem Licht. Zunächst wird dazu auf dem Dach eine kleine Scheibe angebracht. Durch ein reflektierendes Rohr aus Aluminium wird das Tageslicht dann in den gewünschten Raum geleitet. Auf diese Weise kann eine Fläche von bis zu neun Quadratmetern hell erleuchtet werden − ganz ohne künstliche Beleuchtung. Die Spots sind sowohl für Schräg- als auch Flachdächer geeignet.Die Natursteinleuchten der Firma Epstein glänzen mit der besonderen Haptik und Optik von Sandstein und Schiefer. Die individuellen Leuchten werden in Handarbeit gefertigt und sind durch die diversen Maserungen und Farbgebungen ein Unikat. Der transluzente Schiefer verleiht den Leuchten nicht nur ein außergewöhnliches und modernes Aussehen, sondern macht sie auch besonders robust.Ein besonderer Hingucker, der Ihr Wohnzimmer in goldenes Licht taucht, ist die 1879er LED Glühfadenlampe von Paulmann. Sie vereint die Vorteile von Leuchtdioden mit charmantem Vintage-Look und warmem Licht. Dazu sind die LEDs in Strängen angeordnet, die Glühfäden ähneln und durch klares Glas leuchten. Mit 1.700 Kelvin strahlt die Leuchte das warme Licht einer Kerze aus. Die LED-Filamente sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. So lassen sie sich in moderne Einfassungen schrauben oder auch für Nostalgie-Leuchten verwenden.Die Firma Baulmann Leuchten hat ihre Produktserie der 50er und 60er Jahre neu aufgelegt. Das Ergebnis: Neueste LED-Technik im Vintage-Design. Die herausstechenden Merkmale alter Modelle wurden modernisiert, wie auch bei den stoffbezogenen Pendel- oder Tischleuchten dieser Programm-Serie.Lesen Sie weiter: