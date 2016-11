November 2016

Alte Elektrik? Erneuern Sie Ihre Leitungen! [neu] Ist Ihr Haus in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr Ihren Vorstellungen von zeitgemäßem Wohnen und Komfort? Dann gilt das wahrscheinlich auch der Elektroinstallation. Planen Sie die Modernisierung Ihrer Immobilie, dann nutzen Sie auch die Chance Leitungen zu erneuern und Schalter auszutauschen.

"In Sachen Licht- und Kabelmanagement gibt es ebenfalls praktische Lösungen, die den Alltag erleichtern und den Komfort in den eigenen vier Wänden erhöhen", erklärt Hartmut Zander. Schalter und Steckdosen gibt es auf dem Markt mittlerweile in unzähligen Farb-, Form- und Designvarianten: auffällig gemustert, in Gold, Silber und Edelstahl, aus Glas, Beton oder Schiefer. Die verschiedenen Modelle passen in jedes Wohn-ambiente oder man kann mit ausgefallenen Produkten gezielt Akzente setzen."Moderne Schalter und Steckdosen sind nicht nur optisch ein Gewinn für jede Wohnung. Auch Komfort-Ansprüche lassen sich mit den richtigen Spezialschaltern leicht erfüllen", so Hartmut Zander. Lässt beispielsweise die Sehkraft im Alter nach, sorgen Schalter mit bunten Rahmen oder Steckdosen mit Orientierungsleuchte für schnelle Auffindbarkeit.Damit man sich in der dunklen Jahreszeit zuhause wohl fühlt, muss die Beleuchtung stimmen. So ist es heute zum Beispiel nicht mehr zeitgemäß, einen Raum mit nur einer einzigen Lichtquelle zu erhellen. Die Grundbeleuchtung eines Zimmers sollte idealerweise dimmbar sein. Während die Küche beispielsweise zum Kochen und Backen hell beleuchtet sein sollte, möchte man im Wohnzimmer lieber ein indirektes Licht. Mit Dimmern lässt sich die Lichthelligkeit individuell an Raum, Tätigkeit und Stimmung anpassen. Gleichzeitig spart der Einsatz von Dimmern bis zu 80 Prozent Energie und verlängert die Lebensdauer der Leuchtmittel bis zu 25.000 Stunden. Möchte man LEDs dimmen, gilt es bei der Installation einiges zu beachten. "Diese Leuchtmittel können nicht mit jedem herkömmlichen Dimmer gesteuert werden", sagt Hartmut Zander.Der Grund dafür ist, dass LEDs mit Gleichstrom arbeiten und nicht mit dem Wechselstrom, der bei uns aus der Steckdose kommt. "Daher besitzen sie ein integriertes Vorschaltgerät, das den Gleichstrom liefert. Ein Dimmer nimmt daher nicht auf die LEDs direkt Einfluss, sondern auf die Elektronik des Vorschaltgerätes", erklärt Zander. Daher sei die Dimmbarkeit der Lampe abhängig von der Art der LED-Elektronik und deren Vereinbarkeit mit dem Steuerverfahren des Dimmers. Den Dimmer kann ein Elektrofachmann ganz einfach in eine Unterputzdose integrieren oder gegen einen vorhandenen Schalter austauschen. Wer sich bei der Wahl der Leuchtmittel und Dimmer unsicher ist, sollte sich im Fachhandel oder beim Elektro-Fachhandwerker beraten lassen.Smartphone, Tablet oder Digitalkamera sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Nervig wird es jedoch, wenn die Akkus leer sind und man ständig nach einem passenden Ladekabel und einer freien Steckdose suchen muss. Die Lösung bieten spezielle Kombinationen aus Steckdose und USB- Ladestation. Der Vorteil: Die meisten mobilen Endgeräte können über einen USB-Anschluss aufgeladen werden und das Durcheinander der vielen unterschiedlichen Ladekabel entfällt. Besonders praktisch ist, dass sich mehrere Geräte gleichzeitig laden bzw. nutzen lassen. Während beispielsweise die Kaffeemaschine läuft, wird von der gleichen Steckdose in der Küche auch das Handy geladen. Steckdosen mit USB-Anschluss lassen sich einfach einbauen und nachrüsten.Sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem Elektriker. Je mehr dieser über die Vorstellungen, Ideen und Wünsche des Bauherrn weiß, desto perfekter und zukunftssicherer wird die Installation vorgenommen.