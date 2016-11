Traumgarten am Kap: Ein besonderer Reisetipp

November 2016 Mitten im Winter die Sonne und Blüten im Überfluss genießen, das kann man hervorragend jenseits des Äquators, in Südafrika. Kommen Sie mit ins Pflanzenparadies am Kap der Guten Hoffnung, wo wilde Blumen im Überfluss wachsen.

nach obenHotel mit romantischem Garten

© Stein Bild 1: Hotel "The Cellars-Hohenort"

Bild 1

© Stein Bild 2: Paradiesvogelbaum

Bild 2

nach obenEnglische Einflüsse

© Stein Bild 3: Vorbildlicher weißer Garten

Bild 3

Bild 4

Bild 5

© Stein Bild 4

© Stein Bild 5: Cottagegarten mit Pergolen

Interessiert an den vorgestellten Sorten? Sie erhalten sie im Handel sowie im Versandhandel wie z. B. . Die orange-markierten Sorten führen Sie direkt zur Fundstelle bei .

Viel Spaß beim Gärtnern! Sie erhalten sie im Handel sowie im Versandhandel wie z. B. Amazon.de . Die orange-markierten Sorten führen Sie direkt zur Fundstelle bei Amazon.de Viel Spaß beim Gärtnern!

nach obenMediterranes Flair

© Stein Bild 6: Wassergarten

Bild 6

© Stein Bild 7: Küchengarten

Bild 7

nach obenBabylonstoren

Bild 8

Bild 9

© Stein Bild 8: Garten von Babylonstoren

© Stein Bild 9: Farm-Shop

nach obenInfos Verkehrswege und Infrastruktur in Südafrika entsprechen dem hohen Niveau Westeuropas. Dabei ist die Kapregion nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch preiswert (60 bis 70 Prozent von hiesigen Preisen im Restaurant bei gleichzeitig hohem Standard). Beste Reisezeit ist von November-März (Frühjahr, Sommer, Herbst) in der Kap-Region.



Wer Gärten und Pflanzen liebt und eine ruhige, stilvolle Unterkunft in Stadtnähe sucht, findet in der privat wirkenden Garten-Hotelanlage "The Cellars Hohenort" ein Refugium auf höchstem Niveau (5-Sterne Hotel und Garten,



Etwas rustikaler, aber gemütlich und top gepflegt, dabei nicht ganz so hochpreisig ist dagegen der Aufenthalt in dem Farm-Hotel "Babylonstoren" inmitten des Weinbaugebietes Stellenbosch (Farmhotel und Restaurant,



Die Nähe zu gärtnerischen Attraktionen wie dem berühmten Botanischen Garten Kirstenbosch, dem Tafelberg mit zahlreichen Wanderwegen und überreicher Wildflora sowie zu den Weingütern mit hochklassiger Erlebnisgastronie macht beide besonders interessant.

Verkehrswege und Infrastruktur in Südafrika entsprechen dem hohen Niveau Westeuropas. Dabei ist die Kapregion nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch preiswert (60 bis 70 Prozent von hiesigen Preisen im Restaurant bei gleichzeitig hohem Standard). Beste Reisezeit ist von November-März (Frühjahr, Sommer, Herbst) in der Kap-Region.Wer Gärten und Pflanzen liebt und eine ruhige, stilvolle Unterkunft in Stadtnähe sucht, findet in der privat wirkenden Garten-Hotelanlage "The Cellars Hohenort" ein Refugium auf höchstem Niveau (5-Sterne Hotel und Garten, www.cellars-hohenort.com ).Etwas rustikaler, aber gemütlich und top gepflegt, dabei nicht ganz so hochpreisig ist dagegen der Aufenthalt in dem Farm-Hotel "Babylonstoren" inmitten des Weinbaugebietes Stellenbosch (Farmhotel und Restaurant, www.babylonstoren.com ).Die Nähe zu gärtnerischen Attraktionen wie dem berühmten Botanischen Garten Kirstenbosch, dem Tafelberg mit zahlreichen Wanderwegen und überreicher Wildflora sowie zu den Weingütern mit hochklassiger Erlebnisgastronie macht beide besonders interessant.

Nicht weniger als 1.500 Pflanzenarten (so viele wie ganz England aufbieten kann) beherbergt der weltberühmte Tafelberg, der malerisch den Hintergrund von Kapstadt ziert. Schon seit langem sind die Hänge an seiner Rückseite von gepflegten Weinbergen gesäumt, aus denen bekannte edle Tropfen stammen. Noble Hotel- und Villengärten wetteifern im Vorort Constantia um die schönste Gestaltung der Gärten und mitten drin befindet sich der Botanische Garten Kirstenbosch, ein "Muss" für jeden Besucher der südafrikanischen Hauptstadt.Nur drei Kilometer entfernt liegt der romantische Garten des Hotels "The Cellars-Hohenort". Er gilt als einer der 30 besten der Welt und als schönster von ganz Afrika. Seine Ursprünge in einem etwa 3,6 Hektar großen bäuerlichen Weingut prägen auch jetzt noch den privat anmutenden Charakter dieser Anlage. Von seinem ehemals deutschen Besitzer erhielt das Anwesen den Namen "Hohenort". Nach seinem Ableben wurde es von Liz McGrath übernommen und zusammen mit der Gartengestalterin Jean Almont mit vielen Ideen und Liebe zu Details in einen üppigen Garten im englisch-mediterranen Stil verwandelt.Acht große, über 200 Jahre alte Kampferbäume künden von früherer Zeit, als die Nachfahren der ersten holländisch-englischen Siedler am Tafelberg häufig mit fiebrigen Erkrankungen zu tun hatten. Die mächtigen eichenähnlichen Bäume strömen mit ihren immergrünen Blättern würzige Dämpfe aus, die Insekten vertreiben und nach wie vor als Heilmittel geschätzt werden. Jetzt dominieren sie den schattigen Teil des subtropischen Gartens, der neben dekorativen Bodendeckern wie Goldminze (Lamium galeobdolon), Tradeskantien und Farnen auch ca. sechs Meter hohe Exemplare des Paradiesvogelbaumes(Strelitzia nicolai) mit großen exotischen weiß-blauen Blüten enthält. Diese mächtige Verwandte der bekannten südafrikanischen Paradiesvogelblume (Strelitzia reginae, gelb-weiss-blaue Blüten) stammt aus der warmen Provinz Natal.Die Gartenlandschaft am Kap ist stark englisch geprägt und hat sich auch nach der politischen Wende kaum verändert. Wären nicht im Hintergrund die nahen Felsen des Tafelbergs zu sehen, könnte man sich ganz wie in Cornwall fühlen. Sorgfältig gepflegte Rasenflächen und rosa Rosen 'New Dawn' und ' Albertine ' an Pergolen auf Terrassen vor den bequem eingerichteten romantischen Zimmern verraten die sichere weibliche Hand und laden zum Genießen und Ausspannen ein. Es gibt einen roten Garten, einen gelben Garten und als besondere Attraktion einen vorbildlichen weißen Garten, der den Besucher schon am Eingang vor den weiss getünchten Mauern der Gebäudeempfängt. Ton-in-Ton präsentiert sich eine Kombination von Beetrosen 'Iceberg' und ' Schneeflocke ' in Harmonie mit weissen Sorten von Vexiernelke (Lychnis coronaria), Afrikanischer Schmucklilie (Agapanthus africanus), unterpflanzt mit süß duftendem Steinkraut (Lobularia maritima).Sinnliche Aromen machen das Wandeln auf einer Dufttreppe zum unvergesslichen Erlebnis. Üppig an Bögen rankender Chinesischer Sternjasmin (Trachelospermum jasminoides) umfängt den Gast mit Tausenden von zarten weißen Blütentrauben, die einen herrlich zarten, süßen, betörenden Duft verströmen. Anschließend gelangt man in einen bunten, rustikal gestalteten Cottagegarten mit Pergolen, Treppen und Sitzplätzen, die zum Betrachten der üppig-bunten Vielfalt von Duftrosen, Stauden, Margeriten, Inkalilien und anderen Bauerngartenblumen anregen.Ganz im weißen Stil ist auch ein von Hecken und Mauern umgebener formaler Wassergartengehalten, dessen rechteckiges Becken mit steinernem Wasserspiel die sonnige Atmosphäre von maurisch beeinflussten Gärten in Spanien oder in verträumten italienischen Villen einfängt. Die bewährte Pflanzenkombination aus weißen Rosen, Schmucklilien, Stauden und Sommerblumen wiederholt sich hier und bringt sowohl die spiegelnde blaue Wasserfläche als auch den grünen Rasen ringsum vorteilhaft zur Geltung.Wie perfekt Stiefmütterchen ' Schweizer Riesen ' mit Zitrusgewächsen, dem Farbenmeer von roten oder rosa Bougainvilleen und streng geschnittenen Buchshecken zusammen passen, führt Obergärtner Paul Templeton in einem mediterranen Hof-Garten vor, der sich den Blicken der Gäste beim Verlassen ihrer Zimmer bietet.Formal und eher provenzalisch geht es auch im fantasiereich gestalteten Küchengartenzu. Von weißen Mauern und kleinen Gebäuden vor häufigen Winden geschützt, haben hier Salate, Lauch, Fenchel, Blutsauerampfer und attraktiv anmutende Duftkräuter (alle in mit niedrigen Buchshecken eingefassten formalen Beeten) nicht nur eine nützliche Funktion für die Küche sondern auch eine zierende fürs Auge übernommen.Mitten im Weinbaugebiet von Stellenbosch, eine gute Stunde von Kapstadt entfernt, empfängt auf 3,5 Hektar ein anderer empfehlenswerter Garten mitsamt Farmhotel seine Besucher: der Garten von Babylonstoren. Entsprungen einer alten holländischen Farm, sollte dieser Charakter für seine Besucher erhalten bleiben. 2007 beauftragte die Besitzerin Karen Roos den französischen Architekten Patrice Taravella mit der Gestaltung des Gartens. Er gab ihm geometrische Strukturen, die den Garten in 15 Parzellen aufteilen. In diesen wachsen über 300 Gemüse, Früchte, Nüsse, Zitrusgewächse, Beerenfrüchte und Kräuter − alle sind essbar oder haben einen medizinischen Nutzen. Das Konzept der Farm ist dabei eine nachhaltige, möglichst organische und biologische Anbauweise. Hauseigene Enten und Hühner gehen im Garten auf Schädlingsjagd. Die Früchte und Gemüse werden je nach Saison das ganze Jahr geerntet und in den farmeigenen Restaurants verwertet. Dabei erwartet den Besucher ein unvergleichliches Wohlfühlerlebnis, denn das "Babel"-Restaurant ist ganz in Weiß ausgestattet. Wer nur den Garten besuchen und nicht essen möchte, kann sich in dem hauseigenen Farm-Shop dennoch ein leckeres Andenken mitnehmen: selbstgemachte Marmeladen, Säfte, Chutneysoder Schokoladen warten nebst dekorativem Zierrat auf Abnehmer.