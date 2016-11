November 2016 Schneidearbeiten im Garten stehen immer an - ganz besonders aber jetzt im Herbst. Wir stellen Ihnen hier einige Vertreter der schneidenden Zunft vor - für den "feinen" Schnitt bis hin zum "Groben".

Akku-Kettensäge von AL-KO

Power Dual Cut RR 400T von Wolf-Garten

Astschere PowerGearX™ von Fiskars

Gartenschere B/S-XL von Gardena

Einen Baum fällen, starke Äste ausdünnen oder Brennholz parat schneiden: Ohne große Vorbereitung direkt Schnittklar ist die− mit 30 cm-Schwert , automatischer Kettenschmierung und Schnellstopp. www.al-ko.com Bequem und Sturzsicher vom Boden aus bis in fünfeinhalb Meter Höhe Bäume schneiden − das geht mit derrichtig gut von der Hand. Sehr hilfreich: der zuschaltbare "Kraftschnitt", mit dem sich Äste bis 32 mm kinderleicht schneiden lassen.Diebietet mit dem patentierten Getriebemechanismus eine bis zu dreimal höhere Schneidleistung im Vergleich zu herkömmlichen Astscheren. Je nach Modell einsetzbar bis 5,5 cm Astdurchmesser. Gibts als Bypass- und Ambossausführung.Die neuezeichnet sich durch besonders hohen Komfort bei der Handhabung aus. Denn hier kann die Öffnungsweite des Griffes ganz einfach stufenlos an die Handgröße angepasst werden. Die inte­grierte Feder aus Edelstahl ist vor Verschmutzungen geschützt, kann nicht verloren gehen und garantiert so stets einen leichtgängigen Schnitt.