Buchtipps im Oktober

Geschichte ist spannend, aber manchmal ganz schön abstrakt. Wir kennen alle die sieben Weltwunder der Antike. Aber wo standen sie genau? Und wer weiß eigentlich, wie riesig der Eroberungsfeldzug der Wikinger war? Die Reisen Charles Darwins veränderten die Welt. Aber in welchen Teilen Südamerikas betrieb er seine Forschungen? Antworten auf diese und viel mehr Fragen gibt "Was geschah wann?". 70 doppelseitige Karten führen kompakt und anschaulich durch die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte − von der Antike bis in die Gegenwart. Eigentlich konzipiert für Kinder ab 10 Jahren, lernen auch Erwachsene manchen spannenden Fakt."Was geschah wann? In 70 Karten durch die Weltgeschichte",ab 10 Jahren, 160 Seiten, gebunden, Dorling ­Kindersley ­Verlag,16,95 Euro, ISBN 978-3-8310-2915-0Die Eleganz und Unabhängigkeit von Katzen fasziniert von jeher die Menschheit. In "Kleine Katzenkunde" setzen Sébastien Perez und Benjamin Lacombe den verschiedenen Charaktereigenschaften der charmanten Vierbeiner ein Denkmal: manchmal witzig, manchmal frech und oft ein bisschen böse. Perez' schrullige Geschichten und die einzigartigen Illustrationen von Lacombe (der seine Hunde Virgil und Lisbeth ins Buch schmuggelte) machen das Buch zu einem originellen Geschenk für alle Katzenliebhaber."Kleine Katzenkunde", 72 Seiten, gebunden, Verlagshaus Jacoby & Stuart,19,95 Euro, ISBN 978-3-941087-01-9Erdbeeren, Pfirsiche und Heidelbeeren erfreuen im Sommer jeden Smoothie-Liebhaber. Wenn die Tage länger werden, erscheint es jedoch schwieriger, die bunten Getränke zuzubereiten. Der Ratgeber "Smoothies im Winter" zeigt, was bei Schnee und Regen in den Mixer kommt. Ob mit saisonalem Gemüse wie Spinat und Grünkohl oder exotischen Früchten wie Mango und Ananas − auch im Winter lassen sich die leckeren Vitaminbomben genießen. Neben Frucht-Smoothies sowie weißen und grünen Smoothies gibt es weihnachtliche Variationen mit Kakao und Gewürzen, die richtig einheizen. Bei so gesunden Zutaten darf es dann auch ein Adventsplätzchen mehr sein!"Smoothies im Winter", 48 Seiten, gebunden, Edition Michael Fischer,9,99 Euro, ISBN 978-3-86355-559-7Nichts macht mehr Spaß als ein Bastelprojekt für die ganze Familie. Originelle Ideen mit hohem Unterhaltungswert finden sich im Nido-Bastelbuch "Selber machen − Das Familienbastelbuch", erschienen im Coppenrath Verlag. Die Anleitungen legen weniger Wert auf Perfektion als auf den Spaß für Kinder und Eltern. Besonders schön: Es muss wenig Material gekauft werden, denn das meiste hat man ohnehin zu Hause. Aus dem großen Karton, der im Müll landen sollte, wird ein Flipper-Automat fürs Kinderzimmer. Leere Küchenkrepp-Rollen geben eine tolle Murmelbahn und aus einem Luftballon wird ein prima Laserschwert. Bastelideen mit Spaßgarant für jede Jahreszeit, jedes Fest und alle Familienmitglieder."Selber machen. Das Familienbastelbuch", ab 8 Jahre, 144 Seiten, broschiert, Coppenrath Verlag,19,95 Euro, ISBN 978-649-66896-1