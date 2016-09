Herbst im Topf

Zubereitung:

Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Butter in einem Topf erhitzen, bis sie schäumt. 100 g Kastanien und Zwiebelwürfel für 5 Minuten in der Butter dünsten. Mit Portwein ablöschen. Dann mit Kalbsfond und 100 ml Sahne aufgießen. Thymian waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Die Hälfte in die Suppe geben, den Rest bereitstellen. Die Suppe etwa 30 Minuten bei mittlerer Hitze kochen, mit Pfeffer und Salz abschmecken und pürieren.Bergkäse entrinden und fein reiben. Käse, Mehl, Butter, Eigelb und den restlichen Thymian mit den Fingerspitzen verkrümeln und alles schnell zu einer Teigkugel kneten. Eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen.Den Teig zu einer 3 mm dünnen Platte ausrollen und in 15 bis 20 Rechtecke (1,5 cm × 15 cm) schneiden. Mit Eiweiß bestreichen und mit Sesam, Fenchelsamen und Salz bestreuen. Bei 190 °C (Umluft 170 °C) 12 bis 14 Minuten goldbraun backen.Die restlichen Kastanien in dünne Scheiben schneiden und in der Butter knusprig braten, leicht salzen. Die restliche Sahne halbsteif schlagen. Die Suppe unmittelbar vor dem Servieren mit geschlagener Sahne schaumig mixen und mit Kastanien und Käse-Stangen garnieren.