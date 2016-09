nach obenWeiße Kunst

Ja spinnt ihr denn noch nicht?

Entführung in Tiffany's Welt

Eijeijei

Außerhalb der Norm

Bildende Kunst

Ganz schön verschachtelt

Willkommen in der Bastel-Werkstatt [neu] Handarbeiten, Basteln, Dekorieren, Schmuck gestalten, Malen und Zeichnen, Puppen und Spielzeug - nahezu jede Spielart kreativen Schaffens ist in solcher Vielfalt europaweit nur einmal zu finden: auf der Creativa - Europas größter Messe für kreatives Gestalten in den Westfalenhallen Dortmund.

