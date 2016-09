Oktober 2016 Handarbeiten, Basteln, Dekorieren, Schmuck gestalten, Malen und Zeichnen, Puppen und Spielzeug − nahezu jede Spielart kreativen Schaffens ist in solcher Vielfalt europaweit nur einmal zu finden: auf der Creativa − Europas größter Messe für kreatives Gestalten in den Westfalenhallen Dortmund.



Jährlich reisen rund 80.000 Kreative aus dem In- und Ausland dorthin, um sich Anregungen zu holen, neue Kreativtrends auszuprobieren und Material einzukaufen. Für sie gab es hier wieder jede Menge Inspiration. Da durfte die FuG-Redaktion nicht fehlen, um nach den schönsten Tipps für einen phantasievollen Herbst zu suchen. Lesen Sie selbst.



nach obenKunstwerke erschaffen

© Eckermeier

nach obenLichterketten gestalten

© Eckermeier

nach obenBäckermeister im Handumdrehen

© Eckermeier

nach obenDekovasen aus Stein

© Eckermeier

nach obenTortenhilfe zur Selbsthilfe © Eckermeier



www.torten-boutique.de



Torten essen ist eine Sache − Torten herstellen und dekorieren eine andere. Die Torten-Boutique beliefert ihre Kunden nicht nur mit professionellem Backzubehör zur Tortenherstellung, sondern unterstützt sie auch bei der kreativen Herstellung der Torten. Sie bietet in ihrer Cake Academy regelmäßig Kurse zum Thema Motivtorten für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis an.

Für zeichnerisch Unbegabte, die trotzdem ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen und kleine Meisterwerke auf die Leinwand zaubern möchten, gibt es Quadratlogo − das Malsystem für Jedermann. Alles was der Amateurmaler braucht, sind eine Quadratlogo-Leinwand, drei beliebige Buntfarben, weiße Farbe und einen flachen Borstenpinsel.Die Idee des Systems beruht auf dem netzbespannten Keilrahmen, der den Künstler durch die Quadrate zum fertigen Bild anleitet. In Kombination mit der Pinseltechnik und der Farbzusammenstellung aus zwei Primärfarben, einer den beiden Farben verwandte Mischfarbe und Weiß zum Aufhellen entstehen unzählige Kombinationen. Das Geheimnis hinter der Harmonie der Bilder ist die Technik. Die Quadrate werden mit allen Farben bemalt, ohne den Pinsel dazwischen zu reinigen. So entstehen ab dem dritten Feld einzigartige Farbnuancen, die harmonisch ineinander greifen.Die Kugeln der originellen Lichterketten von Cotton Ball Lights werden in Handarbeit aus Baumwollgarn angefertigt. Jede Kugel hat einen Umfang von rund 20 cm und wird mit LEDs beleuchtet. Die über einen Schalter aktivierbare LED-Lichterkette ist batteriebetrieben und lässt sich dadurch problemlos verwenden. Die dekorative Girlande strahlt durch die Umwicklung mit Baumwollgarn ein zartes, warmes Licht in verschiedenen Farben aus. Im Online-Shop können Lichterketten mit 20, 35 oder 50 Cotton Balls aus über fünfzig Farben individuell zusammengestellt werden. Hobbybastler können die Lampen aber auch einzeln bestellen und zu Hause kreativ gestalten − sei es als Lichterbaum, Hängelampe oder einfach als Tischdekoration.Die Tortendesigns von Backomio lassen jedes Hobbybäcker-Herz höher schlagen. Von Cake-Pops und Cupcakes bis zu Keksen und Torten. Die Firma bietet für nahezu jedes Backwerk und jeden Anlass ausgefallene Deko-Ideen und das passende Zubehör. Prägematten und Reliefformen für Fondant ermöglichen auch Neulingen das Gestalten schöner Motivtorten.Optische Highlights für jedes Wohnzimmer sind Hanna Küttners Gräsersteine. Die aus Ton geformten und gebrannten Schalen und Vasen ahmen perfekt das Aussehen echter Steine nach und sind von innen hohl, so dass ihn jeder Hobbydekorateur nach Herzenslust mit Blumen oder wilden Gräsern gestalten kann. Auch Sand oder Muscheln vom letzten Strandurlaub werden im Gräserstein ideal in Szene gesetzt.Lesen Sie weiter: