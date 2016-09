© Zeichnung: Margarete Griegel aus dem Buch "Mein gesunder Obstgarten" Kleiner Frostspanner

Schaderreger und Schadbild

So entwickelt sich der Schädling

Vorbeugen und ­Bekämpfen

Er ist einer der bekanntesten Falter, dessen Raupen alle Obstgehölze (außer Pfirsich) und viele Zierlaubgehölze wie Eiche, Ahorn und Linde schädigen können. Mit Vorliebe befällt er Süßkirschenbäume.Im Frühjahr, schon während des Austriebes, sind auf den Knospen anfangs graue, später grün werdende, sehr gefräßige Räupchen zu finden. Sie machen den für diesen Schädling typischen "Katzenbuckel". Da die Raupen meist in großer Zahl auftreten, sind die Schäden infolge des frühen Fraßbeginns sehr hoch. Knospen, Blüten und junge Blätter werden aufgefressen, so dass es oft zum Kahlfraß kommt und an den Zweigen nur zusammengesponnene Mittelrippen der Blätter übrig bleiben. Auch junge Früchte, besonders Kirschen, werden von außen wie mit einem Kochlöffel ausgehöhltDie etwa mohnkorngroßen, dunkelroten Eier überwintern in Rindenritzen und auf Zweigspitzen . Nach dem Ausschlüpfen, etwa während des Knospenaufbruches, wachsen die immer hungrigen Raupen bis zu 2,5 cm Länge.Anfang Juni "seilen" sich die Raupen an einem Spinnfaden zu Boden und verpuppen sich. In einem Kokon, etwa 10 cm unter der Erdoberfläche, ruht die Puppe bis zum Herbst. Nach den ersten Nachtfrösten, etwa Mitte bis Ende Oktober, treten geflügelte Männchen mit ca. 3 cm Flügelspannweiteund ungeflügelte Weibchen mit kurzen Flügelstummelnin Erscheinung. Weibchen klettern am Stamm bis in den Kronenbereich hoch und legen dort nach der Begattung einzeln oder zu mehreren ihre 200 bis 300, am Anfang hellgrünen, nach einigen Tagen rot werdenden Eier ab. Die Eier überwintern dort.Der Große Frostspanner, der seltener zu treffen ist, entwickelt sich ähnlich.Die Bekämpfung des Frostspanners ist an drei Stellen des Entwicklungszyklusses möglich. Die am Stamm hochkriechenden Weibchen können durch die ab Anfang Oktober an Stämmen und Stützpfählen angebrachten Raupenleimringe (z. B. von Neudorff, COMPO oder Bayer) abgefangen werden (). Diese müssen dicht anliegen. Die Klebkraft muss ununterbrochen bis etwa drei Wochen nach dem Austrieb garantiert sein. Bei früherer Entfernung sollte der Stamm unterhalb des Leimringes auf eventuell vorhandene Eier untersucht werden. Diese sollten am besten mit einer Drahtbürste vernichtet werden.Die in der Baumkrone überwinternden Eier oder frisch ausgeschlüpften Larven können bis zum "Mausohr-Stadium" durch eine Austriebspritzung bekämpft oder zumindest stark dezimiert werden (). Eine direkte, besonders eine biologische (), aber auch eine chemische () Bekämpfung der Raupen schützt vor einem größeren Schaden nur dann, wenn sie am Anfang der Fraßtätigkeit durchgeführt wird.Für eine biologische Bekämpfung eignen sich Bacillus-thuringiensis-haltige Produkte wie z. B. Raupenfrei Xentari (Neudorff) − zzt. im Garten nur bei Kernobst und Hausrebe zugelassen oder Raupen-Frei Dipel ES (Dr. Stähler). Eine chemische Bekämpfung im Garten darf zzt. mit Bayer Garten Schädlingsfrei Calypso Perfekt AF durchgeführt werden.Wenn ein Raupenleimring rechtzeitig angelegt wurde und seine Klebfähigkeit den ganzen Winter lang und darüber hinaus etwa drei Wochen nach dem Austrieb anhält, erübrigt sich erfahrungsgemäß die weitere Bekämpfungsnotwendigkeit. Eine Bekämpfung des Großen Frostspanners ist identisch.