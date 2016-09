nach obenWetterschutz für Metalle

Farben für Draußen - Fassaden, Zäune und Gartenmöbel pflegen [neu] Natürlichkeit und Behaglichkeit sind Attribute, die dem Baustoff Holz zugeschrieben werden. Immer mehr Eigenheimbesitzer entscheiden sich deshalb für das beliebte Material - zum Beispiel für die Hausfassade. Außerdem harmoniert es gut mit anderen Materialien, sodass auch Holzzäune, -möbel oder -fenster hoch im Kurs stehen.

Nichteisenmetalle wie Zink, Bronze, Kupfer oder Messing brauchen ausreichend Pflege. Auch wenn sie im Gegensatz zu Eisen oder Stahl nicht rosten, verfärben sie sich durch Wettereinflüsse schnell und bilden unschöne Oberflächen. Die hochwertige Optik von Skulpturen, Zäunen oder ­Ga­ragentoren ist so schnell dahin. Um das zu verhindern, bieten sich Lacke wie "Direkt auf Zink" von Hammerite an. Eine Kombination aus Spezialhaftgrund und Lackierung − wird ohne vorherige Grundierung aufgetragen. Der Schutz von Nichteisenmetallen wird mit einem Anstrich effektiv verbessert. Objekte, auf denen sich witterungsbedingt bereits Zinksalze gebildet haben, müssen zuerst mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche gesäubert werden. Nach etwa zwei Stunden ist der Lack, der in den Farben Schwarz, Weiß, Silber, Tiefgrün, Kupfer und Braun erhältlich ist, vollständig trocken.Venti von Dulux ist ein 3-in-1-Lack, der sich für die Grund-, Zwischen und Schlusslackierung von Holzfenstern eignet und sie wieder Weiß erstrahlen lässt. Der Lack ist wasserbasiert und sorgt mit einem einzigartigen Bindemittelsystem für hohe Kantenabdeckung, längere Offenzeit und schnelle Trocknung. Der wetterbeständige Lack wirkt zudem feuchtigkeitsregulierend.Nicht nur Fassaden oder Zäune können hin und wieder einen neuen Anstrich gebrauchen, auch Balkone oder Terrassen profitieren von einem neuen Look und Witterungsschutz. Gut geeignet dafür sind Abdichtungs- und Beschichtungssysteme auf Basis von Flüssigkunststoffen. Die Spezialharze von Triflexbeispielsweise sind frostsicher, pflegeleicht und härten in kürzester Zeit aus, so dass eine Sanierung an einem Tag abgeschlossen ist. Der Boden erhält nicht nur neuen Schutz, sondern kann auch individuell und modern gestaltet werden. Dafür gibt es − vom sommerlichen Gelb bis zum zurückhaltenden Jade − verschiedene aktuelle Töne. Zusätzliche kreative Gestaltungsmöglichkeiten bietet Triflex Creative Design, mit dem bunte Farbtupfer oder Oberflächentattoos aufgebracht werden können.Mit Handsprühgeräten wie dem W590 Flexiovon Wagner lassen sich Farben schnell und bequem auf Holzterrassen, Zäunen, Carports und vielem anderen mehr auftragen. Auch Lacke, Lasuren und andere Versiegelungen können mit dem Sprühsystem verwendet werden. Dafür gibt es zwei spezielle Düsen-Aufsätze: eine für dickflüssigere Materialien sowie eine für dünnere Flüssigkeiten wie Lacke, Lasuren und Öle. Bei beiden Aufsätzen lässt sich die Strahlbreite variieren, so dass ein gleichmäßiges Ergebnis auf großen Flächen wie auch Ecken und Kanten erzielt wird. Alle Materialien können dank der leistungsstarken Turbine unverdünnt verwendet werden. Die stufenlose Luftmengenregulierung sorgt für die richtige Turbinenleistung, so dass immer mit der optimalen Geschwindigkeit und Farbmenge gearbeitet wird. Mit der W590 Flexio können so etwa 15 Quadratmeter in nur sechs Minuten in neuem Glanz erstrahlen.Die W 590 Flexio hat nicht nur bei Familienheim und Garten, sondern auch beim Plus X Award sehr gut abgeschnitten. Familienheim und Garten ist mit Gerd Böker und Manfred Eckermeier seit vielen Jahren in der Jury des weltgrößten Technologie-Awards vertreten.Lesen Sie weiter: