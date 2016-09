nach obenNeuer Look und Pflege für Holz

Natur als Vorbild links: Standard-Fassadenfarbe: Wasser benetzt die Oberfläche.

rechts: StoColor Dryonic: Wasser fließt von der Oberfläche ab.

Besonderes Vorbild der Fassadenfarbe StoColor Dryonic ist der afrikanische "Nebeltrinkerkäfer": Die Oberfläche seines Panzers hat eine besondere Mikrostruktur, die aus gut benetzbaren wie auch aus Wasser abweisenden Teilen besteht. Dadurch kondensiert der Morgentau auf dem hydrophilen Teil und läuft von dort als Wasser über die hydrophobe Oberfläche ins Maul des durstigen Käfers. Auf dieser Grundlage entwickelte Sto eine Farbe, die blitzschnell abtrocknet, wenn sie mit Feuchte in Berührung kommt. Nässe wird also nicht aufgesaugt, sondern verteilt sich großflächig zu einem Film und kann schneller ablaufen als bei anderen Fassadenfarben. Die Bildung von Algen oder Pilzen wird so effektiv verhindert.

Verschmutzungen sanft entfernen

Farben für Draußen - Fassaden, Zäune und Gartenmöbel pflegen [neu] Natürlichkeit und Behaglichkeit sind Attribute, die dem Baustoff Holz zugeschrieben werden. Immer mehr Eigenheimbesitzer entscheiden sich deshalb für das beliebte Material - zum Beispiel für die Hausfassade. Außerdem harmoniert es gut mit anderen Materialien, sodass auch Holzzäune, -möbel oder -fenster hoch im Kurs stehen.

Holz im Außenbereich ist ständig den Launen der Natur ausgesetzt: UV-Strahlung, Nässe und Frost machen der Oberfläche zu schaffen. Wer für regelmäßigen Schutz seines Außen-Holzes sorgt, erspart sich aufwendige Reparaturen. Die Dauerschutzfarbe von Bondex beispielsweise schützt Holz durch die Bildung eines strapazierfähigen und elastischen Films. Die Farbe ist in verschiedenen Varianten erhältlich, so jetzt auch in Schiefer, was Holzobjekten wie zum Beispiel Carports ein modernes Aussehen verleiht. Wir haben die Dauerschutzfarbe im Einsatz getestet.Unser Urteil: Sehr gut!Mit dem Spachtelpulver Moltofill von Molto lassen sich Fassaden einfach ausbessern, füllen, spachteln, glätten oder auch modellieren. Das Pulver ist speziell für den Außenbereich konzipiert und daher besonders wetterbeständig. Für seine unkomplizierte Anwendung werden nur Spachtel, Glättkelle, Mischgefäß und Rührholz benötigt.Obwohl selbst sehr robust und widerstandsfähig, brauchen auch Hölzer wie Lärche oder Bangkirai von Zeit zu Zeit Pflege. Die Xyladecor Garten-Öle sind optimal auf die jeweilige Holzart abgestimmt, können aber auch problemlos auf anderen Harthölzern wie Zeder oder Eiche angewendet werden. Das Öl schützt Gartenmöbel, Terrassenbeläge oder Zäune vor Nässe, Schmutz und dem Verblassen durch UV-Strahlung. Nach ausreichender Trockenzeit (etwa 24 Stunden) wirkt die behandelte Oberfläche so seidig wie neu.Von Pigrol kommt die effektive Wetterschutzfarbe K60, die auf Holz, Zink, Putz und Faserzement angewendet werden kann. Der erste Anstrich ist bereits nach einer Stunde trocken und schützt die Oberflächen vor witterungsbedingten Einflüssen und frischt bereits verblasste oder vergraute Farben wieder auf.Für langfristigen Schutz steht die Deckfarbe von Remmers: 15 Farbtöne sowie verschiedene Sonderfarbtöne lassen sich auch untereinander mischen. Die wasserlösliche Schutzfarbe ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Sie eignet sich für Holzverkleidungen, Fachwerk, Zäune oder auch Zinkbleche, Putz und Mauerwerk. Das Material ist licht- und wetterbeständig, elastisch und blättert nicht. Nässe im Holz kann wieder entweichen, so dass keine Fäulnisbildung möglich ist.Fassaden und Holzzäune sind besonders anfällig für Vermoosung oder Veralgung. Durch einen Anstrich mit Titano A von Getifix werden neue Verunreinigungen verhindert und vorhandene Verschmutzungen durch den Einfluss natürlichen Lichts zersetzt. Die Schutzwirkung beruht auf der sogenannten Photokalyse, die durch natürliches Titanoxid angeregt wird. Sie ist somit unbedenklich für die Umwelt. Behandelte Oberflächen werden zudem vor UV-Einfluss geschützt.