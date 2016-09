September 2016 Natürlichkeit und Behaglichkeit sind Attribute, die dem Baustoff Holz zugeschrieben werden. Immer mehr Eigenheimbesitzer entscheiden sich deshalb für das beliebte Material - zum Beispiel für die Hausfassade. Außerdem harmoniert es gut mit anderen Materialien, sodass auch Holzzäune, -möbel oder -fenster hoch im Kurs stehen.

nach obenFassaden pflegen und Risse schließen

© Alpina

Holz benötigt spezielle Pflege, denn die Witterung beeinträchtigt nicht nur seine Optik, sondern auch die Funktionsfähigkeit. Aber auch andere Materialien und Dekorationen aus Eisen- und Nichteisenmetallen wie beispielsweise Zink bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, damit ihr Erscheinungsbild lange erhalten bleibt. Regelmäßige Pflege erspart große, aufwendige Reparaturen. Wir haben uns nach den neuesten Fassadenfarben, Lacken und Holzölen umgesehen.Putzrisse sehen nicht nur unschön aus, sondern beeinträchtigen die gesamte Gebäudehülle. Die Außenfarbe Solaren von Franken-Maxit verschließt dank mikroskopisch kleiner Glasbestandteile selbst kleine Risse von bis zu 0,5 mm. Die Glaskügelchen lagern sich sowohl im Inneren des Risses als auch Außen an und bilden einen spannungsarmen Farbfilm, der sich den Bewegungen des Mauerwerks anpasst. So wird zukünftigen Rissen vorgebeugt. Der Anstrich ist beständiger gegen Verschmutzungen. Überschüssige Feuchtigkeit kann entweichen. So bleibt die Fassade trocken. Diese Wirkung wird durch die besonderen Eigenschaften der Glaskügelchen, unterstützt: Bei hochstehender Sonne reflektiert der Anstrich bis zu 80 Prozent der Sonneneinstrahlung und die Temperatur der Fassade sinkt. Bei tiefstehender Sonne tritt der umgekehrte Effekt ein. So wird die Temperatur der Wand ausgeglichen. Algen und Pilzen wird die feuchte Lebensgrundlage entzogen.Die Silikonharzfarbe FassadenAktiv hält Wände − laut Hersteller Alpina − bis zu 20 mal trockener als andere Dispersions-Fassadenfarben. Der Anstrich weist von außen kommendes Wasser ab und transportiert bereits eingedrungene Feuchtigkeit gezielt wieder ab. Dabei ist sie extrem atmungsaktiv und kann durch ihre trocknende Wirkung den Heizwärmeverbrauch des Hauses senken. Die Farbe wird sehr umweltschonend ohne Zusätze von Konservierungsstoffen, Lösemitteln oder Weichmachern hergestellt.Lesen Sie weiter: