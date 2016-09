Knospenbräune wird von der Rhododendronzikade übertragen

© Zeichnung: Margarete Griegel aus dem Buch "Mein gesunder Ziergarten" Knospenbräune

nach obenKnospenbräune

Schaderreger und Schadbild

Vorbeugen und ­Bekämpfen

© Zeichnung: Margarete Griegel aus dem Buch "Mein gesunder Ziergarten" Rhododendronzikade

Schaderreger und Schadbild

So entwickelt sich der Schädling

Vorbeugen und ­Bekämpfen

Bei der Knospenbräune handelt es sich um eine Pilzkrankheit, die in den letzten Jahren immer häufiger an Rhododendren auffällt. Die Blütenknospen öffnen sich im Frühjahr nicht. Sie sterben ab und bleiben mumifiziert zwei bis drei Jahre auf den Zweigen. Aus diesen von innen durch Pilz zerstörten Knospen wachsen etwa bis 2 mm lange schwarze Fruchtkörper heraus, die den Knospen ein "stacheliges" Aussehen verleihen. Manchmal werden auch Blattknospen oder sogar Blätter befallen. Der Pilz wird im September durch die Rhododendronzikade während ihrer Eiablage in die Knospen übertragen.Da die durch ungeeigneten Standort, falschen pH-Wert und unausgewogene Ernährung verursachten Streßfaktoren einen beachtlichen Einfluss auf die Folgen der Krankheit haben, sollten diese agrotechnischen Standortbedingungen optimiert werden.Die abgestorbenen und sogar die verdächtigen Knospen sollten regelmäßig bis ins gesunde Holz ausgeschnitten und entfernt werden.Auch mit Hilfe der Pilzbekämpfungsmittel kann man die Krankheit weder bekämpfen noch verhindern.Die Bekämpfung der Rhododendronzikaden spätestens Ende August und im September beugt gegen die Übertragung der Krankheit vor.Die durch die Larven und erwachsenen Tiere verursachten Saugschäden haben keine praktische Bedeutung für die Pflanzen. Sie saugen überwiegend direkt auf den Hauptadern der Blätter, wodurch die für andere auf der Blattfläche saugende Schädlinge typischen Deformationen bzw. Verkräuselungen der Blätter bei diesem Schädling ausfallen. Die unehrenhafte Rolle dieses Schädlings ist auf seine Übertragung der Knospenbräune während der Eiablage zurückzuführen.Die Eier überwintern auf den Blütenknospen. Ende April schlüpfen die gelblichen Larven aus. Dank mehrmaliger Häutungen sind im Mai und Juni auf der Blattunterseite sowohl die sehr beweglichen Larven als auch die leeren Hüllen zu beobachten. Ende Juni entwickeln sich etwa bis zu 9 mm lange geflügelte Vollinsekten. Diese erwachsenen Zikaden sind auffallend metallisch grün und mit roten Streifen versehen. Sie saugen weiter auf den Blättern. Im September legen die Weibchen ihre Eier auf und/oder in die Blütenknospen, meistens unter die Knospenschuppen. Bei dieser Gelegenheit wird die pilzliche Knospenbräune übertragen.Besonders die erwachsenen Zikaden sollten bekämpft werden, weil sie die Knospenbräune übertragen. Sie können mit geleimten Gelbtafeln angelockt und dadurch vernichtet werden ().Sowohl die Larven als auch die erwachsenen Zikaden können durch direkte Spritzmaßnahmen mit Insektenbekämpfungsmitteln bekämpft werden (). Sehr wichtig ist es, die Schädlinge spätestens im August und September zu bekämpfen, um der Übertragung der pilzlichen Knospenbräune vorzubeugen. Die Behandlungen frühmorgens ermöglichen es, die sehr agilen, erwachsenen Zikaden leichter zu kontaminieren. Geeignet sind z. B.: COMPO Schädlings-frei plus, Spruzit Schädlingsfrei (Neudorff), Neudosan Neu Blattlausfrei (Neudorff), Bayer Garten Bio-Schädlingsfrei Neem, COMPO Bio Insekten-frei Neem, oder Bayer Garten Schädlingsfrei Calypso.