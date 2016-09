Pflegeleichte Steinbeete?

© Verband Wohneigentum e.V. Sinnvoll gestaltete Kies- und Steingärten sind nicht nur eine Augenweide, sondern auch wirklich pflegeleicht.

September 2016 Seit einiger Zeit werden in vielen Gärten Rasen- und Pflanzflächen zu "pflegeleichten" Steinbeeten umgewandelt. Doch ist diese Gestaltung wirklich pflegeleicht? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist Wissen um Aufbau und Bepflanzung wichtig.

nach obenWas passiert genau?

© Zülpicher Gartenlandschau Zülpicher Gartentage

Erhöhung der Rückstrahlungsintensität durch Hauswände und Steinflächen.

Bodenbelags- und Umgebungserwärmung vor allem bei Asphaltflächen.

Reduzierung von Sauerstoff und Verdunstungskälte produzierender Pflanzen.

Weniger Staubbindung und Lärmdämpfung.

Reduzierung der Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren.

Verarmung des Bodenlebens durch Vlies- oder Folienabdeckung.

Hoher Energieaufwand durch Transport und erhöhtem Steinabbau.

Ameisen können sich in Steinbeeten ansiedeln.

Für ein Steinbeet wird der Untergrund planiert, ein Vlies ausgelegt und darauf das Steinmaterial aufgebracht. Bepflanzungen gibt es meist nur in geringem Umfang. Es hat sich aber gezeigt, dass sich die Natur diese Flächen zurückerobert.Organisches Material wie Samen und Blätter fallen zwischen die Steine, verrotten und bilden eine Humusschicht. Auf diesem natürlichen Nährboden finden Wildkräuter gute Keimbedingungen. Nicht zu vergessen, Moose und Flechten die sich auf den Steinen ansiedeln.Es muss also gejätet und gereinigt werden. Herbizide (Unkrautvernichtungsmittel) sind auf diesen Flächen unzulässig. Die thermische Bekämpfung funktioniert meist nicht. Durch die Hitzeentwicklung kann das Vlies unter Umständen Schaden nehmen. Außerdem ist es in einem weiteren Pflegegang notwendig, die Pflanzenreste zu entfernen.Neben der oben beschriebenen "Schein-Pflegeleichtigkeit" gibt es Nachteile, die insbesondere das Wohnumfeld beeinflussen:Die Pflegeleichtigkeit dieser Flächen ist dauerhaft nicht gewährleistet. Die Anlage von Steinbeeten darf nicht mit richtigen Kies- oder Steingärten verwechselt werden! Mit richtig angelegten Kies- oder Steingärten kann unter Berücksichtigung der Lebensbereiche, ein Garten tatsächlich pflegeleicht und naturnah gestaltet werden.